Польша обвинила Россию в ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Ситуация с безопасностью в Европе ухудшается в результате политики России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

Политик обвинил Москву в постоянном наращивании военной мощи. «Непосредственные угрозы, применяемые во внешнеполитических отношениях, как и другие формы тестирования нашей обороноспособности, к сожалению, стали новой нормальностью для окружения России», — заключил он.

Среди основных вызовов для европейской безопасности Блащак назвал рост военной силы в Западном военном округе, в районе Балтийского и Черного морей, а также Арктики. Кроме того, он отметил роль совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021» в ухудшении ситуации. По мнению министра, учения демонстрируют возможности Москвы для того, чтобы застать врасплох противника, который не будет этого ожидать, быстро начать конфликт и решительно его прекратить.

30 сентября польское правительство заявляло, что среди мигрантов из Белоруссии в Польшу пытались проникнуть граждане России, имеющие военную подготовку. Ранее нелегальных мигрантов также обвиняли в связях с террористическими организациями «Талибан» и «Исламское государство» (обе организации запрещены в России).