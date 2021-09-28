Польских министров уличили в исламофобии за обвинение мигрантов в зоофилии

Двух польских министров, обвинивших мигрантов в зоофилии и педофилии, уличили в исламофобии. Об этом сообщает The Independent.

В ходе пресс-конференции польские министр внутренних дел Мариуш Каминьский и министр обороны Мариуш Блащак заявили, что многие мигранты из стран Ближнего Востока имеют связи с террористическими группировками, организованной преступностью и незаконным ввозом людей. «Среди мигрантов были обнаружены люди с боевой подготовкой и опытом обращения с оружием», — рассказал представитель спецслужб Польши Станислав Жарин.

После этого политики показали фото мужчины, который вступает в половую связь с коровой. Они заключили, что снимок, найденный в телефоне мигранта, является «свидетельством зоофилии», от которой Польшу необходимо защищать. Помимо этого, по словам министров, на фотографиях с устройств нелегалов были запечатлены секретные собрания террористических ячеек, трупы, казни через обезглавливание и оружие. Оппозиционные политики и ряд крупных СМИ осудили Каминьского и Блащака за эти заявления, назвали их позорными и дискриминационными.

Ранее Каминьский рассказал о террористической угрозе от мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По его словам, две трети нелегалов подвергаются «особо тщательной проверке». Из 200 человек, прошедших эту процедуру, 50 оказались участниками террористических движений, в том числе, «Талибана» и «Исламского государства» (обе организации запрещены на территории РФ).

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком на фоне очередного обострения отношений с Западом. Польша и страны Прибалтики обвинили белорусских пограничников в специальном подвозе мигрантов к границе.