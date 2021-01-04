Теракт с использованием яда и взрывчатки предотвратили в Польше

Агентство внутренней безопасности Польши в 2020 году предотвратило теракт с использованием взрывчатки и ядовитых веществ. Об этом сообщает Kryminalna polska.

Как отмечается, группа людей планировала напасть на один из религиозных объектов исламской общины. Злоумышленники во время атаки собирались применить отравляющие вещества, а также взорвать бомбу. С помощью теракта они хотели предотвратить «исламизацию» Польши.

Все задержанные высказывали крайне правые взгляды. Одни из них публично призывал к насилию на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий и разжигал ненависть. Другой в свою очередь создал манифест, в котором нашли исламофобию и призывы преследовать и нападать на приезжих. Отмечается, что этот метод похож на действия террориста Брентона Таррента, расстрелявшего людей в новозеландской мечети.

Во время расследования были найдены и изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также выяснилось, что один из преступников сам делал пистолеты и взрывчатку. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине декабря 2020-го стало известно, что в США мужчине предъявили обвинения в планировании нападения на небоскреб, аналогичного теракту 11 сентября 2001 года.