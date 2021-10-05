Польшу призвали объявить Белоруссии войну

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал власти страны объявить Белоруссии войну и разорвать все дипломатические связи. Об этом он заявил в эфире Польского Радио, цитату приводит Telegram-канал «Белорусский союз журналистов».

При этом Шереметьев призвал обойтись без введения в Польше военного положения. Он пояснил, что речь идет как о прекращении контактов на высшем уровне, так и прекращении дорожного, железнодорожного и воздушного сообщения между странами.

Шереметьев также заявил, что «враги Польши пытаются убедить мировое мнение в том, что поляки — нация преступников». Он призвал отвергать подобные обвинения и бороться на благо страны.

Отношения между Варшавой и Минском ухудшились после того, как на границе Белоруссии со странами Европейского союза начался миграционный кризис: сотни нелегалов из стран Ближнего Востока до сих пор пытаются пересечь границу. Наплыв мигрантов связывают с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко, обещавшего, что больше не будет сдерживать миграционный поток.

1 октября стало известно, что нижняя палата парламента Польши (сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за миграционного кризиса. Чрезвычайное положение распространяется на приграничную зону шириной три километра и затрагивает около 200 населенных пунктов.