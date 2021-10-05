В ЕС захотели прекратить авиасообщение Минска со странами-источниками миграции

Властные органы Европейского союза (ЕС) захотели прекратить рейсы в Минск из стран, откуда чаще всего начинают свой путь нелегальные мигранты, чтобы впоследствии перебраться на территорию Европы. Об этом заявила на слушаниях Европарламента еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон.

Она отметила, что уровень миграции в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через белорусскую территорию продолжает расти. Еврокомиссар обвинила власти республики в пособничестве нелегалам и попытке дестабилизировать европейское объединение.

«Люди обычно ищут убежища от Белоруссии, а не в Белоруссии. Режим использует людей беспрецедентным образом в качестве инструмента давления на Европейский союз и зарабатывания денег», — рассказала Йоханссон. По ее словам, прекращение авиасообщения со странами-источниками миграции может поспособствовать урегулированию миграционного кризиса на границах.

1 октября стало известно, что нижняя палата парламента Польши (Сейм) утвердила решение правительства о продлении чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Белоруссией районах из-за миграционного кризиса. Чрезвычайное положение распространяется на приграничную зону шириной три километра и затрагивает около 200 населенных пунктов.