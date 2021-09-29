Власти Польши отправили мигрантам смс-сообщения с требованием покинуть страну

Министерство внутренних дел Польши разослало сообщения на мобильные телефоны мигрантов, прибывших на территорию страны, с требованием покинуть страну и вернуться в Минск. Об этом сообщает The Times.

«Польская граница закрыта. Белорусские власти вам солгали. Возвращайтесь обратно в Минск!» — говорилось в послании. В общей сложности было отправлено около 31 тысячи таких смс.

Также мигранты получили ссылку на сайт, где на английском, французском, арабском, русском и польском языках опубликовано предупреждение, что незаконное пересечение границы «может привести к тюремному заключению». По данным издания, такие меры власти приняли после того, как количество беженцев, пытающихся проникнуть в страну из Белоруссии, возросло до рекордного уровня и составило почти 500 человек в день.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из Африки и Ближневосточного региона начали нелегально перебираться через границы в поисках убежища в европейских странах. Как сообщали литовские власти, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.