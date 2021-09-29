Приехавшая в Польшу литовка получила сообщение с требованием вернуться в Минск

Delfi.lt: гражданка Литвы приехала в Польшу и получила СМС с призывом вернуться в Минск

Гражданка Литвы приехала в Польшу и получила СМС-сообщение с требованием вернуться в Минск. Женщина поделилась информацией с изданием Delfi.lt.

По ее словам, границу Польши она пересекла с территории Литвы, а не Белоруссии, поэтому призыв в сообщении вызвал у нее сильное недоумение.

«Граница Польши под охраной. Власти Белоруссии обманули вас. Вернитесь в Минск! И не принимайте никаких медицинских препаратов от белорусских военных», — говорится в тексте сообщения. После текста идет ссылка на сайт, где размещена информация для нелегальных мигрантов.

На портале польского правительства, в частности, указано, что незаконное пересечение границ республики, которые находятся под усиленной охраной, не поможет нелегалам добраться до Германии и грозит тюремным заключением. Также мигрантов предупреждают об ухудшении погодных условий и связанных с этим рисках для жизни и здоровья.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на территориях около границы с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из Африки и Ближневосточного региона начали нелегально перебираться через границы в поисках убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на пограничных пунктах Латвии и Польши и возвращать назад.