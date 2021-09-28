Польша обвинила белорусских пограничников в использовании пошлых фраз

Белорусские пограничники усилили провокации в адрес польских военных на фоне обострения ситуации с нелегальными мигрантами. Обвинения выдвинул министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин, передает «Польское радио».

По его словам, белорусы стреляют холостыми патронами и имитируют бросание гранат, а также повредили забор, который поляки начали строить для защиты страны от нелегалов. Он отметил, что провокационные действия наблюдаются уже в течение нескольких недель.

«Они [провокации] заключаются в воздействии на моральное состояние солдат и офицеров, оскорблениях их пошлыми фразами, обвинениях в использовании фашистских методов», — пояснил Жарин. Чиновник пояснил, что таким образом белорусские военные пытаются вынудить Польшу применить силу, что сразу привлечет внимание международной общественности.

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что от нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией, исходит террористическая угроза Польше. Две трети нелегалов, по его словам, подвергаются «особо тщательной проверке». Из 200 человек, прошедших эту процедуру, 50 оказались участниками террористических движений, в том числе, «Талибана» и «Исламского государства» (обе организации запрещены на территории РФ), отметил министр.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после угроз президента Александра Лукашенко

ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком на фоне очередного обострения отношений с Западом. Польша и страны Прибалтики обвинили белорусских пограничников в специальном подвозе мигрантов к границе.