Минобороны Белоруссии заявило о превращении Польши в военный плацдарм для США

Белоруссия заявила, что в Польше создается передовой плацдарм для вооруженных сил США

Польша превращается в военный плацдарм для США, заявили изданию «Sputnik Беларусь» в пресс-службе белорусского министерства обороны.

«Еще в мае текущего года министр обороны Беларуси озвучивал, что в Польше создается передовой плацдарм для заблаговременного хранения техники и материальных средств Вооруженных сил Соединенных Штатов», — отметили в пресс-службе.

Уже завершена модернизация пяти складов горюче-смазочных материалов на территории Польши, а в 15 километрах от белорусской границы на постоянной основе находится батальонная тактическая группа войск НАТО, добавили в ведомстве.

«Формируются новые соединения сухопутных войск в непосредственной близости от нашей границы. Все вышеперечисленное является ничем иным, как мерами заблаговременной подготовки к ведению военных действий», — утверждают в Минобороны.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на восток страны будут отправлены 250 американских танков Abrams. Варшава рассчитывает получить их в 2022 году. Такая дислокация военных машин, по словам министра, снизит риск нападения на Польшу.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко, что вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Власти страны утверждали, что за происходящим стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию.