В США рассказали о страхе Европы перед союзом России и Франции

Обозреватель из США Али Демирдас в статье для National Interest заявил, что Франция может сблизиться с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок.

Журналист рассказал, что некоторые страны Европы испытывают страх из-за гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье», — написал Демирдас. По его мнению, того более чем достаточно для ущерба основам НАТО и беспокойства в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии.

Как считает публицист, лидер Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», — заключил он.

16 сентября власти США, Австралии и Великобритании создали альянс AUKUS, в рамках которого договорились обмениваться военными технологиями друг с другом. В частности, речь шла о помощь Австралии в строительстве собственных подводных лодок. Из-за нового соглашения Канберра расторгла крупный контракт с Парижем на поставку субмарин.