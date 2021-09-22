НАТО пересмотрит свою стратегию после создания AUKUS

Партнеры по НАТО согласны пересмотреть стратегию альянса после создания договора AUKUS (США, Великобритания и Австралия) и разрыва контракта на покупку боевых субмарин между Канберрой и Парижем. Об этом сообщила глава Минобороны Франции Флоранс Парли на заседании сената, передает РИА Новости.

«Причина существования НАТО — трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США», — добавила министр. Пересмотра концепции альянса потребовали Берлин и Париж. По мнению Парли, этот шаг позволит укрепить оборону Европы и прояснить отношения между союзниками к саммиту НАТО в Мадриде, который пройдет в 2022 году.

Также глава Минобороны Франции заявила, что статус союзника не обязывает государства «быть заложниками интересов другой страны». Разрыв соглашения между Францией и Австралией она назвала подрывом доверия и двуличием со стороны Канберры. Она напомнила, что еще 30 августа стороны заявляли о важности контракта на поставку Австралии подводных лодок.

В том же выступлении перед сенатом Парли объявила, что несмотря на отмену контракта, Франция сохранит свое членство в трансатлантическом альянсе. При этом она отметила отсутствие политического диалога между участниками союза. Однако сенаторы встретили ее слова гулом негодования и обрушились с критикой на французское правительство.

16 сентября Австралия, США и Великобритания создали военный альянс AUKUS, целью которого стало стратегическое партнерство трех стран в Индийско-Тихоокеанском регионе и обмен оборонными технологиями. В связи с заключением нового соглашения, Канберра разорвала контракт с Парижем на поставку боевых субмарин, который обсуждался в течении последних двух лет.