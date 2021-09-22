Во Франции сочли необходимым остаться в НАТО

Глава Минобороны Франции Парли считает, что Парижу не стоит выходить из НАТО

В Министерстве обороны Франции сочли необходимым, чтобы Париж остался в альянсе НАТО несмотря на ситуацию с подводными лодками. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает РИА Новости.

Глава министерства решила, что Франции не стоит выходить из союза. «Какие выводы нам нужно сделать после этой ситуации (разрыва контракта на строительство субмарин — прим. «Ленты.ру»)? Выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю», — подчеркнула Парли.

Однако министр подчеркнула, что ситуация созданная США доказывает отсутствие политического диалога в военном альянсе. «Позиция США по вопросу о подлодках - еще одна иллюстрация того, о чем мы говорим уже несколько месяцев: в НАТО нет политического диалога», — отметила она.

Французские сенаторы встретили речь Парли гулом негодования. Так сенатор Рашид Темаль задал вопрос почему и Елисейский дворец, ни Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра) не знали о создании нового военного альянса между Великобританией Австралией и США (AUKUS). «Контракт века испарился, место Франции в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось. Позиция Франции на международной арене пострадала», — заявил сенатор.

Ранее кандидат в президенты Франции, лидер французских социалистов, Жан-Люк Меланшон потребовал, чтобы страна вышла из НАТО. Политик сделал такое заявление на фоне недавнего скандала из-за выхода Австралии из договора по строительству подводных лодок с французской Naval Group, который СМИ называли сделкой века. Канберра разорвала крупный контракт с Парижем ради получения американских атомных субмарин.