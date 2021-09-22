Байден провел переговоры с Макроном

Президенты США и Франции Байден и Макрон провели переговоры по телефону

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефонной связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры двух стран договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года. Также стороны решили провести серию углубленных консультаций в контексте споров из-за создания альянса AUKUS (Австралия, США, Великобритания). Также Макрон объявил, что посол Франции вернется в Вашингтон в конце сентября.

Сообщается, что консультации будут представлять стратегический интерес для Парижа и европейских союзников США. Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парле заявила, что страна не будет покидать альянс НАТО после разрыва контракта на поставку боевых субмарин Австралии.

Также стлао известно, что партнеры по НАТО пересмотрят концепцию трансатлантического альянса. С такой инициативой выступили Париж и Берлин. Немецкие и французские власти сочли, что это поможет европейским странам повысить обороноспособность.

16 сентября власти США, Австралии и Великобритании создали альянс AUKUS, в рамках которого договорились обмениваться военными технологиями друг с другом. В частности, речь шла о помощь Австралии в строительстве собственных подводных лодок. Из-за нового соглашения Канберра расторгла крупный контракт с Парижем на поставку субмарин.