Польша отправит на восток 250 американских танков

Польша отправит на восток страны 250 американских танков Abrams, которые в рамках сделки с США рассчитывает получить в 2022 году. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Рассказывая об «Абрамсах», которые планируется разместить у белорусской границы, Блащак отметил, что это «современнейшие» и «самые лучшие» в мире танки. Такая дислокация этих военных машин, по его словам, снизит риск нападения на страну.

Речь идет о танках версии M1A2 Abrams SEPv3 — последней модификации танков Abrams, которые создавались для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе.

В июле Блащак оговорился, обсуждая сделку с США: он заявил о планах разместить новые танки в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Видео этого выступления удалили вскоре после публикации.