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Министр обороны Польши захотел разместить американские танки в России

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak), комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», захотел разместить их в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Об этом сообщает Wiadomosci.

Военное ведомство опубликовало, а затем удалило ролик из телевизионного выступления, в котором Блащак об этом говорит. По данным издания, министр подчеркивает, что инфраструктура Польши от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине.

Высказывание прокомментировал политик Томаш Семоняк: «На видео интервью телеканалу министр Блащак действительно говорит о размещении польских "Абрамсов" в России и Белоруссии». «Где глава партии "Право и Справедливость" берет такие некомпетентные кадры?» — написал он у себя в Twitter.

Ранее в июле в США поиронизировали над покупкой Польшей танков M1 Abrams: в журнале Popular Mechanics написали о том, что эти боевые машины изначально создавались для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе.

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