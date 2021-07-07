США призвали сдерживать Россию с помощью поставок танков в Польшу

США стоит обеспечить поставки нового вооружения, в том числа танков M1 «Абрамс» (M1 Abrams), в Польшу. Тем самым страны НАТО смогут сдерживать Россию, считает колумнист издания The National Interest Дэн Гуре.

Он указал, что Польша — одна из стран-членов Североатлантического альянса, которая находится «на передовой» с Россией. Кроме нее, такими сторонами выступают страны Прибалтики и Румыния. Хотя каждая из них делает все для «противостояния российской агрессии», им не хватает ресурсов.

«Чтобы создать такой сдерживающий фактор, который отвадил бы Россию от военного авантюризма, Польше нужно завершить модернизацию своего танкового парка... В польской армии по-прежнему находится около пятисот устаревших российских танков, многим из них — более тридцати лет», — пояснил Гуре.

О том, что Польша может купить у США танки M1 «Абрамс», сообщалось еще в феврале 2020 года. Кроме того, речь шла о закупке германских танков Leopard-2.

В ноябре прошлого года Варшава одобрила размещение дополнительных войск из Соединенных Штатов, в том числе для защиты от угроз со стороны Москвы. Заключенное соглашение предполагает, что в Польшу будут дополнительно введены не менее одной тысячи американских военнослужащих, а также создание в стране передового центра командования пятого корпуса армии США.