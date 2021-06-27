Стало известно о провале создания Польшей танка-невидимки против России

Прототип польского танка PL-01 в 2013 году

В Польше с 2013 по 2015 год активно шел процесс создания танка-невидимки PL-01, который рекламировался в СМИ и, судя по всему, закончился провалом. Боевая машина разрабатывалась на случай военного вторжения России, написал американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu) в статье для портала 19FortyFive.

Основой разработки выступил шведский легкий танк CV90120-T. Прототип имел сходство с американским M-1 Abrams, немецким Leopard 2 и израильской «Меркаву», а также некоторые общие черты с российским Т-14 «Армата».

Особенностями польской невидимки, по словам эксперта, являлись беспилотная башня на дистанционном управлении, задний входной люк и отсек для перевозки солдат.

Многослойную броню предполагалось сделать модульной. Она должна была выдержать попадание бронебойным снарядом, взрыв мины или самодельного взрывного устройства.

Главным калибром танка предполагалось сделать 120-миллиметровую пушку, совместимую со всеми стандартными танковыми снарядами НАТО, а также способную запускать управляемые ракеты. Также в качестве второстепенного вооружения мог быть установлен пулемет.

Технологии незаметности, по замыслу разработчиков, должны была снижать вероятность обнаружения танка стандартными тепловыми датчиками. При этом корпус машины имел радиопоглощающее покрытие.

Разработчиком PL-01 выступала компания Obrum, однако, как уточняет американский эксперт, в последние годы о проекте нет никаких новостей.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о наличии у России, Китая и США смертоносного оружия будущего. По его словам, речь идет о технике, оснащенной системами искусственного интеллекта (ИИ).