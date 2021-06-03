В Польше заявили о наличии у России смертоносного оружия будущего

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) в интервью интернет-порталу Onet.pl заявил о наличии у России, Китая и США смертоносного оружия будущего.

По его словам, речь идет о технике, оснащенной системами искусственного интеллекта (ИИ). «Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить», — приводит слова военного РИА Новости.

Скшипчак опасается, что угроза для человечества может наступить в случае, если контроль над системами ИИ будет утрачен. «Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет», — отметил бывший командующий.

По мнению Скшипчака, в настоящее время применение оружия, использующего системы ИИ, можно наблюдать, в частности, на Ближнем Востоке.

В декабре 2020 года издания Popular Mechanics и Breaking Defense, ссылаясь на Уилла Ропера, занимавшего должность помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США, сообщили, что истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD), с большой вероятностью получит второго пилота, представляемого системами ИИ.