В ООН потребовали расследовать гибель беженцев на границе Польши и Белоруссии

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) потребовали расследовать гибель беженцев из стран Ближнего Востока на границе Польши и Белоруссии. Об этом стало известно из совместного заявления организаций на сайте УВКБ.

По их информации, количество случаев смерти и тяжелых ранений среди нелегальных мигрантов постоянно увеличивается, что вызывает серьезную озабоченность у международной общественности. Поэтому в данном случае необходимо действовать согласно международным правовым нормам, отдавая приоритет соблюдению прав человека.

«Многие были оставлены в тяжелой ситуации и страдают от гипотермии», — отметили УВКБ и МОМ. Стороны также призвали оказать мигрантам всю необходимую помощь, обеспечить их доступ к медицинским услугам и предоставить им жилье, особенно перед наступлением холодов.

20 сентября польские пограничники нашли в лесополосе тела трех мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну с территории Белоруссии. Власти страны намерены возбудить уголовное дело из-за случившегося и тщательно расследовать все обстоятельства смерти беженцев.

В тот же день группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока потерялась в лесу и застряла в болоте на польско-белорусской границе.

