Нелегальные мигранты застряли в болоте на границе Польши и Белоруссии

На границе Польши и Белоруссии группа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока потерялась в лесу и застряла в болоте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Пограничной стражи Польши.

По информации ведомства, в результате спасательной операции из трясины были извлечены восемь человек, семь из них — две женщины и пятеро мужчин — сейчас находятся в больнице с переохлаждением. Восьмой нелегал остался на попечении пограничников.

20 сентября польские пограничники нашли в лесополосе тела трех мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну с территории Белоруссии. На место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, власти страны намерены возбудить уголовное дело из-за случившегося и тщательно расследовать все обстоятельства смерти беженцев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заподозрил в произошедшем белорусские власти, однако заверил, что Варшава пока не располагает достаточными доказательствами на этот счет.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.