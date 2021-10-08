В Белоруссии ответили на обвинения в стрельбе в сторону Польши

За минувшие сутки белорусские пограничники не применяли оружие ни на одном из участков границы государства. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил РИА Новости официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в ответ на обвинения в стрельбе в сторону Польши.

«Органами пограничной службы оружие не применялось ни на одном из направлений», — подчеркнул Бычковский.

Ранее в пограничной страже Польши заявили, что 7 октября патруль белорусских пограничников открыл стрельбу в сторону представителей польской погранслужбы и военных. Там уточнили, что, предположительно, выстрелы были сделаны холостыми патронами, однако стрельба выглядела «правдоподобно».

В конце сентября министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что белорусские пограничники усилили провокации в адрес польских военных на фоне обострения ситуации с нелегальными мигрантами. В частности, по его словам, белорусы стреляли холостыми патронами, имитировали бросание гранат, а также оскорбляли поляков «пошлыми фразами».

С начала сентября из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза в приграничных районах Польши действует чрезвычайное положение. Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе обострилась в мае после угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Тогда же большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы в поисках убежища в европейских странах.