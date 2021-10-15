В Литву из Белоруссии прибыли участники террористических группировок

В Литву из Белоруссии попали более 10 лиц, связанных с террористическими организациями

Глава комитета парламента Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас заявил, что в страну из Белоруссии прибыли участники террористических группировок. Об этом сообщает Delfi.

«Установлены более десяти лиц, которые попали в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой», — сказал Кащюнас.

По его словам, четыре таких человека уже высланы из Литвы. «Еще около десяти находятся под наблюдением, решение о депортации пока не принято», — отметил депутат. Он добавил, что больше всего опасений вызывают нелегальные мигранты из Ирака.

В парламенте состоялось закрытое заседание комитета, в котором участвовали главы департамента полиции, генпрокуратуры, МВД и других силовых ведомств.

В октябре МВД Литвы сообщило, что с начала года более 700 человек сбежали из лагерей для беженцев и миграционных центров, чтобы попасть в Западную Европу и запросить там убежище.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев. Прибалтика и Польша обвиняют Минск в использовании мигрантов как гибридного оружия против ЕС.