Литва купит сотни километров колючей проволоки для границы с Белоруссией

Литва купит 300 километров колючей проволоки для заграждения на границе с Белоруссией

Литве потребуются сотни километров колючей проволоки для установки заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

«Для перекрытия самых проблемных участков границы предстоит закупить 300 километров колючей проволоки. В настоящее время мы располагаем 556 километрами концертины, из них 306 километров было закуплено, 250 километров поступило в дар от Словении, Украины и Эстонии», — говорится в заявлении МВД балтийской республики.

На данный момент на границе Литвы и Белоруссии уже натянуто 46 километров колючей проволоки.

Протяженность границы между странами составляет около 680 километров. Вильнюс решил построить на рубеже заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока. Перед этим забором будет установлено дополнительное заграждение из колючей проволоки высотой три метра.

Примерная стоимость реализации этого проекта оценивается в 152 миллиона евро (более 12 миллиардов рублей). Оплатить заграждение придется за счет бюджета республики, так как Еврокомиссия отказалась выделять Литве средства на это строительство.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

Ранее МИД Белоруссии отреагировал на планы балтийского соседа по возведению заграждения. «Ради бога, пусть строят», — заявил глава ведомства Владимир Макей.