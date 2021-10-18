Лукашенко раскрыл планы диверсий со стороны противников власти

Трудовые коллективы в Белоруссии могут быть причастны к попыткам подорвать общественно-политическую стабильность в Белоруссии. Планы противников власти раскрыл президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Комитета государственной безопасности (КГБ), передает БЕЛТА.

По словам политика, оппозиция планирует устроить диверсии на стратегически важных объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения. «Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что в целях осуществления государственного переворота в Белоруссии западные страны финансируют протесты, экстремизм, терроризм, а также проводят специальную подготовку боевиков. «Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — обратил внимание белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что очередная попытка совершить революцию может быть приурочена к конституционному референдуму, который запланирован на конец февраля. Он заявил, что сейчас Западом развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Белоруссии негативного образа власти. Эти методики, отметил президент, также направлены на государственных служащих.

До этого политик неоднократно заявлял о том, что некоторые сотрудники промышленных предприятий ведут шпионаж в пользу Запада.

