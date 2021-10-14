Референдум по обновленной конституции Белоруссии пройдет в конце февраля

Глава белорусского Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что референдум по обновленной конституции страны пройдет в конце февраля 2022 года. Об этом в четверг, 14 октября, пишет «Sputnik Беларусь».

По словам Кочановой, проект конституции дорабатывается, в ближайшее время его вынесут на всенародное обсуждение. «В конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны», — заявила она.

Ранее член конституционной комиссии Юрий Воскресенский сообщил, что итоговый проект поправок представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября. «У нас практически остался несогласованным один раздел — о Всебелорусском народном собрании и его полномочиях, формировании», — рассказал он.

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после выборов главы государства в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.