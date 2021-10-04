Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции

Депутаты на заседании шестой сессии палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором, окончательном чтении законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь», внесенный президентом Александром Лукашенко в мае. Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что после первого чтения проект закона был направлен на утверждение Лукашенко, замечаний от него не поступило. Сам итоговый проект поправок в Конституцию Белоруссии представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.
28 сентября Лукашенко сообщил, что в Белоруссии завершили подготовку проекта новой Конституции, работа над которой велась с марта текущего года. Белорусский лидер добавил, что в проекте Конституции были учтены не все предложения, и данный вопрос может быть поднят в ходе всенародного обсуждения.
Глава государства добавил, что проект изменений в Конституции предполагает перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. При этом он отметил, что ВНС получит конституционный статус. В заключение он подчеркнул, что референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.
Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию Белоруссии на фоне протестов, охвативших страну после президентских выборов в августе 2020 года. Он уверял, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.