Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции

В Белоруссии депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции

Депутаты на заседании шестой сессии палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором, окончательном чтении законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь», внесенный президентом Александром Лукашенко в мае. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что после первого чтения проект закона был направлен на утверждение Лукашенко, замечаний от него не поступило. Сам итоговый проект поправок в Конституцию Белоруссии представят для публичного обсуждения не позднее 7 ноября.

28 сентября Лукашенко сообщил, что в Белоруссии завершили подготовку проекта новой Конституции, работа над которой велась с марта текущего года. Белорусский лидер добавил, что в проекте Конституции были учтены не все предложения, и данный вопрос может быть поднят в ходе всенародного обсуждения.

Глава государства добавил, что проект изменений в Конституции предполагает перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. При этом он отметил, что ВНС получит конституционный статус. В заключение он подчеркнул, что референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.

Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию Белоруссии на фоне протестов, охвативших страну после президентских выборов в августе 2020 года. Он уверял, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.