Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал месяц на доработку поправок в Конституцию. Об этом 28 сентября сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, пишет «Беларусь сегодня».

«Президент однозначно сказал: мы еще будем встречаться не один раз. На доработку дан месяц», — заявила Кочанова.

По ее словам, на доработку отправят «только некоторые спорные аспекты».

«А основные — те, что сегодня были предложены главе государства — были поддержаны всеми членами нашей Конституционной комиссии. Проект будет доработан и вынесен на всенародное обсуждение», — сказала Кочанова.

Ранее Лукашенко объявил, что подготовка проекта новой Конституции завершена. Референдум по новой редакции основного закона состоится не позднее февраля 2022 года. По словам главы государства, планируется перераспределить полномочия президента, парламента и правительства.

Лукашенко заявил о необходимости внести изменения в Конституцию на фоне массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года. Он уверял, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост, и обещал не удерживать власть «посиневшими руками».

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года, в августе она направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам.