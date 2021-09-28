Лукашенко заявил о завершении подготовки проекта новой Конституции

Лукашенко: можно констатировать, что есть вариант проекта новой Конституции Белоруссии

В Белоруссии завершили подготовку проекта новой Конституции, работа над которой велась с марта текущего года. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, подводя предварительные итоги работы Конституционной комиссии, передает БЕЛТА.

По словам политика, он сам принял активное участие в создании нового основного закона Белоруссии. Глава государства указал на огромные объемы проделанной работы, в том числе по изучению мировых тенденций конституционного законодательства.

«Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции Основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения», — констатировал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в проекте Конституции были учтены не все предложения, и данный вопрос может быть поднят в ходе всенародного обсуждения, ведь основной закон в первую очередь создается для белорусского народа. В заключение он подчеркнул, что референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года.

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам. Референдум по новой Конституции может состояться в начале 2022 года.

Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию Белоруссии на фоне протестов, охвативших страну после президентских выборов в августе 2020 года. Он уверял, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.