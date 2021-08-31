Лукашенко направили доработанные предложения по поправкам в Конституцию

Конституционная комиссия направила на рассмотрение президенту Белоруссии Александру Лукашенко доработанные предложения по поправкам в основной закон страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Конституционном суде республики.

По его словам, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич обещал доработать проект изменений и до 1 сентября передать его на рассмотрение главе государства. При этом источник не сообщили, когда состоится расширенное заседание комиссии по вопросам изменений в конституцию с участием президента страны.

Собеседник агентства напомнил, что в июле Лукашенко вернул на доработку представленные ему предложения по поправкам в основной закон. Тогда спикер верхней палаты парламента и глава конституционного суда «выкатили замечаний на 170 листов».

Ранее Миклашевич рассказал, что комиссия предложила сохранить президентскую форму правления в республике, перераспределить полномочия между белорусским лидером, правительством и парламентом и закрепить статус Всебелорусского народного собрания как «конституционно-властного» органа.

Впервые Лукашенко заявил о необходимости внести изменения в конституцию на фоне протестов, прокатившихся по Белоруссии после выборов главы республики в 2020 году. Для этого в марте 2021 года он созвал конституционную комиссию из 36 человек, которая, по его словам, должна была рассмотреть гражданские инициативы, касающиеся поправок к документу.

