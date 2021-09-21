Лукашенко назвал дату обсуждения проекта новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату заседания конституционной комиссии, на котором состоится обсуждение проекта новой версии Основного закона страны. Видео с его выступлением на совещании с руководством Совета министров опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Заседание конституционной комиссии с участием президента может состояться уже в следующий вторник, 28 сентября, заявил Лукашенко.

«Проект Конституции мы в ближайшее время обсудим в целом с комиссией. Я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции», — сказал он.

Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию Белоруссии на фоне протестов, охвативших страну после президентских выборов в августе 2020 года. Он уверял, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост. «С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — говорил Лукашенко.

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам. Референдум по новой Конституции может состояться в начале 2022 года.