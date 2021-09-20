Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не удерживать власть «посиневшими руками», передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что референдум по изменениям в Конституцию будет проведен, как и было запланировано. При этом «сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко», потому что нужно будет «убеждать людей».

«Хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается», — заявил глава государства.

Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне протестов, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году. Он уверял, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост. «С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — говорил Лукашенко.

В марте 2021-го начала работу конституционная комиссия. В августе она направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам.