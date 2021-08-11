Лукашенко рассмотрит вопрос об отмене смертной казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о применении смертной казни в стране. Об этом рассказал председатель конституционной комиссии Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.

По словам Миклашевича, при разработке изменений в Конституцию обсуждаются три варианта, что делать со статьей, которая допускает применение смертной казни. Один из них — «поставить вопрос об отмене смертной казни». Все варианты «требуют как раз рассмотрения с участием главы государства», подчеркнул глава комиссии.

Другой вариант — «не трогать» статью о смертной казни, поскольку в 1996 году граждане на референдуме проголосовали за нее.

«Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах», — пояснил Миклашевич.

Наконец, предлагается оставить смертную казнь только за преступления террористической направленности, в результате которых погибли люди.

Ранее стало известно, что члены конституционной комиссии Белоруссии решили исключить из текста Конституции формулировку о стремлении к построению нейтрального государства.