Лукашенко связал изменения в Конституции Белоруссии с требованием «перемен»

Изменения проекта Конституции Белоруссии коснутся положений о полномочиях органов государственной власти в целях гармонизации политической системы страны. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, подводя предварительные итоги работы Конституционной комиссии, передает БЕЛТА.

По словам политика, планируется перераспределить полномочия президента, парламента и правительства. Кроме того, отметил белорусский лидер, Всебелорусское народное собрание (ВНС) получит конституционный статус. Данные положения, добавил он, связаны с требованиями белорусского народа по преобразованию системы управления государством.

При этом он пояснил, что в обществе есть разные точки зрения касательно внесения изменений в основной закон, и некоторые выступают против данной инициативы, однако здесь важно учитывать опыт прошлогодних событий. «Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перемен" и не только», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко обещал не удерживать власть «посиневшими руками» и неоднократно заявлял о необходимости передачи части полномочий ВНС. В частности, он говорил, что в случае свершения государственного переворота в республике власть должна перейти именно к собранию, поэтому и нужно придать органу конституционный статус.

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам. Референдум по новой Конституции может состояться в начале 2022 года.