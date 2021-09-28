Лукашенко призвал внести в конституцию пункт об импичменте президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в новой Конституции страны должен присутствовать пункт, предусматривающий процедуру импичмента в отношении главы государства. Об этом он заявил 28 сентября на расширенном заседании конституционной комиссии, передает БЕЛТА.

Глава республики призвал внести новую норму на случай, если президент вдруг «не так себя поведет», однако подчеркнул, что отстранение от власти не должно происходить «с бухты-барахты», а парламент, Конституционный суд и Всебелорусское народное собрание (ВНС) должны участвовать в решении этого вопроса.

«Она, в принципе, во всех конституциях есть. Но какая это должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента? Обязательно надо сохранить эту норму, что парламент — обе палаты — должен вносить предложение. Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание: народ собрался и окончательно поставил точку», — сказал Лукашенко.

Также он напомнил о том, что во времена, когда формировалась действующая конституция,« в обществе был раздрай» и нужна была сильная власть", но в настоящее время ситуация изменилась. По его словам, раньше президент должен был действовать, не боясь, что его могут сместить на следующий день. Лукашенко пояснил, что процедура импичмента главы государства в настоящее время предусмотрена основным законом, но на практике это сделать нереально.

Ранее Александр Лукашенко пообещал не сбегать после отставки с поста. Он заявил это после того, как член комиссии Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой после отставки «попытаться остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира Белоруссии».