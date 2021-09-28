Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не сбегать после своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «не сбегать» после отставки со своего поста. Об этом он заявил 28 сентября на расширенном заседании конституционной комиссии, передает БЕЛТА.

Член комиссии Владимир Басько обратился к Лукашенко с просьбой после отставки «попытаться остаться в роли гаранта независимости, спокойствия и мира Белоруссии».

«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» — заявил Лукашенко.

Ранее он допустил, что может возглавить Всебелорусское народное собрание, которому планируется дать конституционный статус.

28 сентября Лукашенко объявил, что подготовка проекта новой конституции, работа над которым велась с марта текущего года, завершена.

Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию на фоне массовых протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов в августе прошлого года. Он обещал, что после принятия нового основного закона страны оставит свой пост и не будет удерживать власть «посиневшими руками».

В августе конституционная направила на рассмотрение Лукашенко доработанные предложения по поправкам.