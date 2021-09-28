Лукашенко прокомментировал информацию о планах возглавить ВНС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о своих планах возглавить Всебелорусское народное собрание (ВНС) и определять, кто будет новым руководителем страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ. «Как мы определим по конституции, так будет избираться президент», — заявил он.

Ранее Лукашенко сказал, что ВНС получит конституционный статус. Он также предложил наделить собрание полномочиями по изменению конституции.

В августе Лукашенко заявлял, что в случае свершения государственного переворота в стране власть должна перейти к Всебелорусскому народному собранию. По его словам, правительство должно подготовиться ко всем возможным сценариям смены власти и ВНС в этом плане сыграет важную роль.

28 сентября Лукашенко объявил, что подготовка проекта новой конституции, работа над которым велась с марта текущего года, завершена.