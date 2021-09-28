Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию право менять Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание (ВНС) полномочиями по изменению Конституции. Об этом пишет БЕЛТА.

Он подчеркнул, что новыми возможностями ВНС можно будет наделить, реформировав основной закон страны. «Законотворчество — это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», — заявил Лукашенко.

В свою очередь, председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщил, что полномочия и порядок формирования ВНС будут дорабатываться с учетом имеющихся предложений, которые требуют «тщательной проработки».

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По его словам, после принятия новой Конституции орган будет обладать определенной властью, а потому в вопросе наделения ею необходимо соблюсти баланс во избежание «противоречий и подмены других органов».

Ранее Лукашенко заявил, что в проект изменений в белорусской Конституции предполагает перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. При этом он отметил, что ВНС получит конституционный статус.

В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что ВНС не дадут полномочия, которые позволили бы собранию изменять Конституцию. Он также добавил, что форум не получит «бешеных полномочий», и указал тогда на то, что его участникам в первую очередь будет поручено «очертить ориентиры на пятилетку».