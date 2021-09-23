Лукашенко рассказал о вредящих белорусской промышленности «шпионах-мерзавцах»

На промышленных предприятиях Белоруссии до сих пор работают шпионящие в пользу Запада сотрудники, стремящиеся подорвать экономическую стабильность в стране. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком, передает БЕЛТА.

По его словам, начальство на предприятиях должно тщательно наблюдать за настроениями и деятельностью своих работников. «У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым (Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Белоруссии — прим. «Ленты.ру») пытаются обойти санкции», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что все они точно получат большой тюремный срок, однако нужно выявить оставшихся «шпионов», которые за деньги западных стран стремятся навредить белорусской промышленности.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада. 9 августа, в годовщину президентских выборов в Белоруссии, те же страны одобрили еще ряд ограничений в отношений калийной промышленности республики.

Причинами санкций стали действия белорусских властей против лидеров оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair.

