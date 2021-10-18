Лукашенко назвал дату очередной попытки революции в Белоруссии

В Белоруссии не исключается возможность организации государственного переворота представителями оппозиции. Дату возможных волнений назвал глава государства Александр Лукашенко в ходе заседания по кадровым назначениям в Комитет государственной безопасности (КГБ), сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По его словам, ситуация в стране остается напряженной, несмотря на огромные усилия властей по борьбе с оппозиционно настроенными гражданами. «Дата очередной попытки революции — период проведения конституционного референдума», — отметил Лукашенко, обращаясь к руководству КГБ.

14 октября глава белорусского Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что референдум по обновленной конституции страны пройдет в конце февраля 2022 года. Она подчеркнула, что сейчас проект конституции дорабатывается, и в ближайшее время его вынесут на всенародное обсуждение.

На фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. В марте 2021 года он созвал специальную Конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Позже стало известно, что на референдуме может быть поднят вопрос ограничения срока президентских полномочий, ужесточения возрастного ценза и ценза оседлости. Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект конституции. Он предполагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую, а также существенное расширение гражданских прав.

