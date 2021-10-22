В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней против COVID-19

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об эффективности предстоящих нерабочих дней против распространения COVID-19. По его словам, однозначных цифр на этот счет нет, сообщает в пятницу, 22 октября, РИА Новости.

Он отметил, что режим нерабочих дней, по мнению экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом. Такие решения, по словам представителя Кремля, принимаются по динамике прироста больных.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент России Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Глава государства также поручил губернаторам, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и при необходимости вводить нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

22 октября в России был обновлен рекорд по числу новых случаев COVID-19. В стране впервые с начала пандемии за сутки выявили 37 141 случай коронавируса. Больше всего заражений отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и в Московской области (2428).