Московским школам разрешили уйти на каникулы досрочно

Департамент образования Москвы разрешил столичным школам уйти на каникулы досрочно с 25 октября, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе столичного департамента образования и науки пояснили, что окончательное решение по досрочным каникулам будут принимать с управляющим советом школы.

Отмечается, что в период с 28 октября по 7 ноября в большинстве московских школ уже объявлены каникулы.

Кроме того, российским вузам разрешили перенести плановые каникулы на нерабочие дни в октябре-ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Согласно документу, руководители регионов России могут ввести дополнительные выходные с сохранением зарплаты до 30 октября, а также после 7 ноября.