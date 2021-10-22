Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах

Вице-премьер Голикова: эпидситуация с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России

Эпидемиологическая ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — заявила вице-премьер.

Голикова также напомнила, что вакцинация — оптимальная защита от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам оставаться дома и не планировать никаких поездок на время нерабочих дней из-за эпидемиологической ситуации в стране.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент Владимир Путин поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.