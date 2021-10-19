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Оценено влияние дополнительных выходных на экономику России

РБК: дополнительные нерабочие дни в ноябре почти не повлияют на российскую экономику
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дополнительные нерабочие дни в ноябре, предложенные для сдерживания заболеваемости коронавирусом, почти не повлияют на российскую экономику, если не будет ограничена работа предприятий. Такую оценку дали экономисты, опрошенные РБК.

Эксперты отмечают, что режим нерабочих дней уже объявляли между майскими праздниками, и тогда многие предприятия не приостанавливали работу. Такой режим, по словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, отличается от локдауна в апреле-мае 2020 года, который стоил одного процента годового ВВП. По словам неназванного федерального чиновника, нерабочая неделя в ноябре будет похожа на майскую и не повлияет на деятельность сотрудников, работающих из дома. Продовольственные магазины, аптеки и предприятия непрерывного цикла продолжат функционировать согласно внутренним приказам работодателей.

По оценкам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, ноябрьские нерабочие дни обойдутся российской экономике в 0,05-0,35 процента годового ВВП. Кроме того, после снятия ограничений возможна более высокая деловая активность, которая компенсирует незапланированные выходные.

При этом Долгин отмечает, что само ухудшение эпидемиологической обстановки уже представляет собой риск для экономики. По мнению эксперта, Центральный банк учтет этот фактор при решении по ключевой ставке 22 октября. «С одной стороны, возможно дополнительное давление на экономическую активность, а с другой стороны, могут потребоваться дополнительные вливания из бюджета для поддержки экономики, что может быть расценено как проинфляционные риски в краткосрочной перспективе», — рассказал Долгин. Он также отметил, что пандемия может замедлить экономический рост, из-за чего регулятор не сможет и дальше повышать стоимость заимствований.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней по всей России. Такую меру политик объяснила борьбой с растущим числом заболеваний коронавирусом в стране. В регионах с особенно тяжелой эпидемиологической обстановкой нерабочие дни могут начаться раньше — с 23 октября.

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