В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения

В Москве вступили в силу требования о домашнем режиме и удаленке для трети сотрудников

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу новые ограничения, введенные мэром Сергеем Собяниным в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.

О новых ограничениях градоначальник сообщил 19 октября. Они предполагают введение домашнего режима по 25 февраля 2022 года для жителей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы не менее трети от общего числа сотрудников на тот же период. Работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями перевели на дистанционный режим работы. Работодатели также должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов.

Введение новых ограничений мэр Сергей Собянин объяснил ростом числа пожилых пациентов с коронавирусом. Он отметил, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинацию прошли всего 1,14 миллиона, то есть чуть больше трети.