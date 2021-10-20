Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением COVID-ограничений

Роспотребнадзор по Москве: в столице усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений

В Москве усилили контроль за соблюдением COVID-ограничений в торговых центрах, фитнес-залах, кино, концертных залах и на стадионах. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В период с 11 по 17 октября сотрудники Роспотребнадзора обследовали 33 объекта в Москве, из них в 12 объектах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения коронавируса. В частности, на этих объектах не обеспечивали контроль за соблюдением социальной дистанции.

Ранее стало известно, что в Москве ужесточат антикоронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Так, с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а доля вакцинированных в сфере услуг должна вырасти до 80 процентов.