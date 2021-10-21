Власти Москвы назвали долю москвичей с сильным иммунитетом из всех привившихся

Менее 3,4 миллиона из 5 миллионов москвичей, которые сделали прививку, в настоящее время сохраняют устойчивый иммунитет к COVID-19. Эту долю назвала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

По ее словам, уровень заболеваемости коронавирусом в городе осенью 2021 года превышает прошлогодние показатели на 80 процентов из-за «дельта»-штамма. За месяц заболеваемость COVID-19 выросла почти в четыре раза, в число госпитализаций — в три, добавила Ракова.

Ранее заммэра заявила, что домашний режим, который мэр Сергей Собянин ввел в Москве с 25 октября, затронет 2,5 миллиона горожан — почти 1,9 миллиона пожилых и порядка 600 тысяч человек с хроническими заболеваниями.