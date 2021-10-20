Власти Москвы объявили об ухудшении ситуации с COVID-19

В Москве ситуация с коронавирусом ухудшается. Очередной подъем заболеваемости этой осени отличается от предыдущих. Об этом рассказала ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что в Москве в течение пяти недель подряд отмечается тридцатипроцентный рост заболеваемости. «Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали», — подчеркнула заммэра.

По словам Раковой, за первые три дня текущей недели данная тенденция сохраняется.

Ранее стало известно, что в Москве ужесточат антикоронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Так, с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а доля вакцинированных в сфере услуг должна вырасти до 80 процентов.