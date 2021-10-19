Собянин объяснил введение новых мер по коронавирусу в Москве

В Москве необходимо вводить срочные меры против коронавируса из-за того, что в городе растет число пожилых пациентов с коронавирусом. Так введение новых ограничений объяснил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», — написал градоначальник.

Он отметил, что из трех миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинацию прошли всего 1,14 миллиона, то есть чуть больше трети. В результате, отметил мэр, 60 процентов пациентов ковидных госпиталей сегодня составляют именно пожилые москвичи. Кроме того, люди пожилого возраста — это 80 процентов больны на ИВЛ, а среди умерших от коронавирусной инфекции их доля достигает 86 процентов.

«В этой ситуации мы должны принять срочные меры, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан», — написал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве ужесточат антикоронавирусные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Так, с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а доля вакцинированных в сфере услуг должна вырасти до 80 процентов.