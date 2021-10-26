Россиянам назвали причины отказа в QR-коде переболевшим коронавирусом

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова назвала россиянам причины, по которым им могут отказаться в получении QR-кода переболевшего коронавирусом даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники. Ее слова приводит портал Myslo.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — указала специалист.

Замглавы ведомства добавила, что коммерческие клиники передают в Роспотребнадзор данные о каждом положительном результате на коронавирус, после чего зараженному предписывается соблюдать карантин. Но при этом данные не вносятся в медицинские карты, это может сделать только медик при личном обращении пациента.

Безбородова пояснила, что диагноз вносится в историю болезни в различной кодировке в зависимости от тяжести течения и порекомендовала обращаться к врачу даже при незначительных симптомах, если тест положительный.

Ранее профессор Российской академии наук Николай Маянский объяснил, что ПЦР-тестирование на коронавирус относится к самому чувствительному методу выявления SARS-CoV-2. При этом антигенные экспресс-тесты редко дают ложноположительный результат.

