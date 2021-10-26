Биологи спрогнозировали эффективность введенных в России «антиковидных каникул»

Биолог Чепурнов допустил спад заболеваемости COVID-19 в России во второй половине ноября

Выходные, которые российские регионы ввели из-за пандемии коронавируса, должны привести к падению числа зараженных COVID-19, заявил доктор биологических наук Александр Чепурнов, пишут «Известия».

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Как уточнил эксперт, меры в разных регионах будут отличаться. К примеру, в Нижегородской области работают почти все сферы экономики, а в Крыму будут повсеместно введены QR-коды, россиян начнут проверять на блокпостах на въезде в регион.

Чепурнов допустил, что при строгом соблюдении противоэпидемических правил спад заболеваемости должен наступить уже к концу ноября. «Есть надежда, что во второй половине ноября, максимум в начале декабря начнется спад», — спрогнозировал эффективность он. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков призвал не ранжировать общественные места по степени опасности.

«Инфицированный человек может стать источником новой цепочки заражений в любом общественном пространстве», — объяснил ученый и посоветовал при первых симптомах самоизолироваться, проверяться на коронавирус. Ношение масок в общественных местах и транспорте должно быть обязательным, независимо от указов властей, напомнил специалист.

С понедельника, 25 октября, в шести российских регионах начались «антиковидные каникулы». Аналогичные меры до 30 октября примут еще шесть регионов. В остальных 72 субъектах нерабочие дни начнутся с этой даты.